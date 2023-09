Inter | col Sassuolo scende la catena | un lato del campo delude

Sabatini ha commentato il KO dell’Inter contro il Sassuolo per 1-2 a San Siro. Il giornalista si concentra su Inzaghi e tira in ballo pure ...

Berardi riesce a fare ciò che vuole al limite dell’area di rigore nerazzurra e colpisce ancora a San Siro. L’errore principale in Inter-Sassuolo è ...

A meno di una settimana dal passaggio di testimone su Fox News tra Mohammed bin Salman e Benjamin Netanyahu, per due interviste in cui entrambi i ...

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in antePrima, ...