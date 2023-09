Inter | Acerbi | «Quando prendi due gol così c’è qualcosa che non va»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Francesco, dopo la sconfitta dell’col Sassuolo, ha analizzato il primo stop stagionale ai microfoni diTv. PARTITA- «due gol in avvio di secondo tempo c’èche non va: puoi incassarne uno, ma il secondo fai di tutto per non prenderlo. Dopo il secondo gol non abbiamo più giocato: questo fa un po’ riflettere, ma non si può dire nulla sull’impegno della squadra. Un passo falso ci può stare» SASSUOLO- «Il Sassuolo è una squadra di ripartenza, ha giocatori di qualità. Non abbiamo nemmeno rischiatotanto, ma loro sono stati più bravi a gestire la palla nella ripresa. Noi avremmo potuto fare meglio, ma non si può recriminare nulla ai ragazzi». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM