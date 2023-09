Insultava la madre in carrozzina e la picchiava tappandole la bocca | arrestato

(Di giovedì 28 settembre 2023) Offese e insulti da anni: quando sono arrivati i carabinieri, da ore offendeva lainanche la. Con queste accuse, la polizia di stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo italiano per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi . Il figlio ha aperto la porta, mentre la donna è stata trovata in lacrime e ha mostrato agli agenti i lividi. L’allarme...

...vi era una signora in carrozzina che in lacrime riferiva che il figlio era tutta la mattina cheoltre al fatto che, alla presenza dei poliziotti, inoltre, si avvicinava alla...E poi la, la minacciava: di uccidere lei e il padre , di sfregiarla con l'acido , di ... A inizio settembre la ragazza ha infine trovato il coraggio di denunciarlo, accompagnata dalla. ...

Insultava la madre in carrozzina e la picchiava tappandole la bocca ... Gazzetta del Sud

Insultava ed era violento con la madre in carrozzina. Arrestato dalla ... Geronimo Network

Nel pomeriggio del 26 settembre, la Polizia di Rimini ha tratto in arresto un uomo italiano per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Nello specifico, alle ore 16.45 circa, giungev ...Nel pomeriggio del 26 settembre 2023, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo italiano per il reato di maltrattamenti contro ...