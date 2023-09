Insulinorm non salva dal diabete

Leggi su butac

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ci avete segnalato un sito Internet che presenta una storia falsa su quella che appare un’imitazione di un sito RAI per vendere il solito integratore alimentare. Il sito che diffonde questa robaccia si presenta così: Nel titolo e sottotitolo leggiamo: “ALL’ETÀ DI 64 ANNI, ILMI HA QUASI RESO INVALIDO! GRAZIE AL DOTTOR GALI (sic), NON SOLO HO RECUPERATO LA MIA SALUTE, MA ANCHE LA MIA CARRIERA” Andrea Bocelli è stato intervistato a «Che tempo che fa» alla vigilia del suo compleanno e ha parlato per la prima volta di come Massimo Galli lo abbiato dal. Le immagini che vengono usate nell’articolo vengono quasi tutte da una puntata di Che Tempo che fa del 2017, con ospite appunto Andrea Bocelli. Sul sito in oggetto troviamo la trascrizione di una finta intervista che sarebbe appunto andata in onda nell’ex trasmissione ...