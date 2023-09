Influenza | neonato di 4 mesi il primo contagiato Virus in anticipo

(Di giovedì 28 settembre 2023) È stato isolato su un piccolo di 4ilceppo delle in Italia: ecco perché quest'anno è arrivato in, i consigli degli esperti per proteggersi e la stima sul numero di casi previsti

... in quanto l'può talora favorire lo sviluppo di infezioni batteriche gravi anche nel ... così come proteggere le donne in gravidanza con il duplice intento di tutelare la donna e il/...Il virus in un"Ieri 26 settembre è stato identificato all'università di Parma, mediante metodiche di biologia molecolare, il primo caso di(di tipo A) di Parma e d'Italia", ha ...

La stagione influenzale 2023/24 ha inizio ufficialmente con il primo caso identificato a Parma. Si tratta di un neonato di 4 mesi, ricoverato per febbre, inappetenza e un quadro clinico di bronchite ...Le condizioni generali del piccolo sono complessivamente discrete, ha iniziato la terapia antivirale per via orale e sta progressivamente migliorando ...