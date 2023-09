Incidente choc | investito e schiacciato da un camion | morto a 51 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 settembre 2023) Travolto e ucciso da unmentre lavorava all’interno del centro logistico della catena di supermercati “Il Gigante”, che si trova al civico 1 di via Alfieri a Basiano, nel Milanese. La vittima è un uomo di 51, italiano. Il dramma è avvenuto pochi minuti prima delle 15.30, quando un mezzo per la movimentazione dei rimorchi hal’operaio. Secondo la prima ricostruzione, l’operaio è statodal mezzo che in una curva avrebbe centrato la vittima in pieno. Il cinquantunenne è stato soccorso dal 118, intervenuto sul posto con gli equipaggi di un’ambulanza e un’auto medica. Nonostante l’arrivo immediato dei medici e paramedici per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Leggi anche: “Un segno di Dio”. Michael, l’operaioa 34travolto dal treno: ...