Incendio sull’Asse Attrezzato | Mahindra in Fiamme | Donna Salva Grazie all’Alert di un Altro Autista

(Di giovedì 28 settembre 2023) La storia potrebbe avere un esito tragico, se non fosse stato per l’acume e la prontezza di unautomobilista. La guidatrice del suv, unadi Montesilvano, ha raccontato di come si è accorta di qualcosa di strano solo quando un automobilista, che viaggiava nella stessa direzione, ha iniziato a segnalarle qualcosa con insistenza. Guardando meglio, si è resa conto della fuoriuscita di fumo da sotto alla scocca del suo veicolo. Non appena ha realizzato la gravità della situazione, ha prontamente interrotto la marcia e si è precipitata fuori dall’auto. Una decisione che, senza dubbio, le hato la vita. Pochi momenti dopo, infatti, il rogo è divampato con una violenza inaudita, trasformando l’auto in una palla di fuoco. Subito dopo l’incidente, sono stati lanciati diversi allarmi e sul posto sono rapidamente intervenuti i ...