Incendi a Firenze | in fiamme sterpaglie sulla Bolognese e un’oliveta in via Salviati

(Di giovedì 28 settembre 2023) Sono a lavoro 3 squadre dei vigili del fuoco. Intervento in corso L'articolo proviene daPost.

(Adnkronos) – incendio a Massanera di Reggello , provincia di Firenze , in una zona impervia e raggiungibile solo a piedi. Le fiamme si stanno ...

Paura a Firenze quando un incendio è dilagato al Four Season . Non risultano esserci feriti ma la Paura ha fatto capolino nell’hotel. incendio a ...

I vigili di fuoco di Firenze sono intervenuti questa mattina, 28 agosto 2023, alle ore 8.30 in piazza della Libertà per un incendio di un' auto vettura ...

La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo le 18, come spiega Rfi sul proprio sito. I primi rallentamenti erano stati segnalati alle 14:20 ...

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 15 settembre 2023, in viale Spartaco Lavagnini, per un incendio ...

I Vigili del fuoco del comando di Firenze , sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 27 settembre 2023, nel comune di Calenzano in Via Giuseppe ...

Fenomeni estremi, quali, inondazioni e sbalzi di temperatura repentini, incidono sul prezzo ... Nove città italiane (Bergamo, Bologna,, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino) ...... presso la Scuola marescialli di, quale comandante di Plotone allievi per il 7° corso ... Lo stesso comandante provinciale ha ricordato il problema degli, citando in particolare quelli '...

Firenze, due incendi di sterpaglie e di uliveta 055firenze

Caldo, torna il rischio incendi: scatta il divieto di abbruciamenti in ... LA NAZIONE

Due incendi a Firenze nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 settembre 2023. I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti dalle ore 15.00 per due distinti ma vicini incendi di ...Per fortuna non ci sono persone rimaste coinvolte. Le fiamme si sono propagate a lungo, provocando una grossa colonna di fumo nero, impressionante e visibile fin da lontano. Le ripercussioni sul ...