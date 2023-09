In un posto immaginario in mezzo al deserto | c' è un teatro | un distributore di benzina | gente che va e che viene | ognuno con la propria storia | alieni in visita ed esplosioni nucleari sullo sfondo

Leggi su iodonna

(Di giovedì 28 settembre 2023) ASTEROID CITYGenere: commedia ??? Regia: Wes Anderson. Con Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton Scarlett Johansson in mood country a New York per “Asteroid city” X Leggi anche › “Asteroid City”, il trailer del nuovo film di Wes Anderson: gliarrivano sulla Terra Sempre ...