In cosa consiste “l’assistenza materna” voluta dal governo e criticata dalle ostetriche

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 28 settembre 2023) È prevista per il 2024 l’introduzione dell’assistente, nuova figura professionale ideata dalMeloni. L’assistente avrà il compito di aiutare i genitori nei primi mesi di vita dei figli, tramite supporto a domicilio oppure in chiamata o videochiamata. Il progetto ha lo scopo di alleggerire il carico delle figure professionali già esistenti, in particolare i pediatri, ai quali i genitori spesso si rivolgono per problematiche che non necessitano l’intervento di professionisti sanitari. L’obiettivo sarà quello di avere tre assistenti materne ogni 20mila abitanti, mentre a gestire le modalità operative saranno le singole Regioni. Per istituire il progetto, che potrebbe concretizzarsi già in legge di bilancio, ilha intenzione di stanziare tra i 100 e i 150 milioni di euro, come riporta ANSA. Al fine di accedere alla ...