“Impermanence” di Adele H | un processo di creazione necessaria

(Di giovedì 28 settembre 2023) Bergamo. Si chiamaH ed è una compositrice, manipolatrice di suoni, pianista e cantante, nata a Milano e cresciuta a Bergamo. Il suo nuovo album, “”, prodotto, registrato e mixato da Buck Curran, è disponibile in digitale dallo scorso 15 settembre e verrà presentato dal vivo all’Edoné Bergamo sabato 30 settembre, giorno della sua pubblicazione in vinile. Questo disco rappresenta una significativa svolta nella sua produzione artistica che, dalle stratificazioni vocali e le percussioni del precedente “Civilization”, vira ad un approccio maggiormente rivolto alla forma canzone, in cui il pianoforte e la voce sono al centro di ogni brano. Un album essenziale, non privo di richiami all’avanguardia e fortemente immerso in una spiritualità che scaturisce dalla forza vitale della natura. La vastità di questo viaggio dell’anima, le rivelazioni ...