(Di giovedì 28 settembre 2023) Opposizioni in tilt sullo spot della pesca. Da due giorni sui social come al bar non si discute d'altro che dei due genitori separati, rappresentati nella pubblicità della Esselunga, della bambina che cerca di avvicinarli e della ormai famigerata pesca. Se Giorgia Meloni e Matteo Salvini apprezzano come è stato affrontato il tema della separazione in famiglia, per Pd e compagni è vietato commentare la reclame.