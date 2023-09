Il trimestre anti inflazione di Meloni appeso a un “protocollo”

Un’azione concreta. Un patto tra governo e produttori, per limitare l’ inflazione . Si chiama trimestre anti nflazione e avrà validità per 3 mesi a ...

Come Federalimentare siamo molto l ieti di aver partecipato all'iniziativa del- inflazione a tutela del potere di acquisto delle famiglie, segno concreto del valore della collaborazione tra le Istituzioni e il mondo produttivo". È quanto dichiara in una nota ...Da domenica tra gli scaffali dei supermercati comparirà il bollino verde bianco e rosso, simbolo di adesione al 'inflazione' presentato oggi a Palazzo Chigi. I prodotti inclusi nel ...

La riconoscibilità dei prodotti scontati o a prezzi fissi sarà garantita da un bollino tricolore del Governo con la scritta ‘Trimestre anti inflazione’ e anche gli esercizi che aderiranno ...Il governo presenta il patto con le imprese per tenere bassi i prezzi di alcuni prodotti. Per Meloni è un "bel messaggio" ma per vincolare l'industria non basta una lettera d'intenti ...