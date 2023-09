Il terribile allarme di Hunday e Kia “riportateci le macchine” | cosa è successo

Leggi su notizie

(Di giovedì 28 settembre 2023) All’improvviso le due case automobilistiche sudcoreane hanno diramato un comunicato che ha messo agitazione a chiunque possegga una delle loro vetturepossibile incendio dentro la macchina. Sembra uno scherzo, ma non lo è affatto. A diramare la paura sono state le case automobilistiche sudcoreane Hyundai e Kia che, clamoroso solo pensarlo perché non è mai accaduta unadel genere, hanno richiamato un totale di 3,3 milioni di auto negli Stati Uniti per paura che possano crearsi degli incendi anche durante la marcia. Le macchina prodotte dae Kia devono essere restituite (Ansa Notizie.com)Quello che ha dell’incredibile è che le due case automobilistiche hanno invitato i proprietari delle vetture in questione a parcheggiare le auto all’esterno e lontano dagli edifici in attesa che vengano riparate. La National Highway ...