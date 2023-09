Il Tar Conferma Multa di 600mila Euro per la Sasi per Violazioni nell' Informativa sulla Prescrizione

"Era importante effettuare il sorpasso su Russell in quel momento della gara Lewis (Hamilton, ndr) andava forte e stava spingendo tanto, sapevo che ...

I promossi Marco Bezzecchi : terzo successo stagionale e ancora una volta per dispersione. Il pilota romagnolo continua a confermarsi ad altissimi ...

Durante un panel all’Ocala Comic Con, arriva la conferma dello sviluppo di Star Wars Jedi 3 da Cal Kestis in persona La saga, pubblicata EA, è ...

Ad anticipare l'imminente avvio della 93esima Fiera Internazionale del­tufo Bianco d'Alba, il ... che siun appuntamento fondamentale per la stagione turistica del Piemonte, non solo per ...... il presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno: 'Abbiamo avuto la primaper ciò che ... Siamo pertanto vicini alla famiglia Normale, che ora dovrà rivolgersi alper ottenere la ...

Il Tar conferma la multa di 600mila euro per la Sasi Il Centro

Seggio conteso: Tar respinge ricorso di Brindicci e conferma ... BitontoLive

Test medicina 2023: un importante precedente per i ricorsi contro il TOLC. Il TAR del Lazio accoglie ricorso: ecco cosa sapere ...ROMA – Resta confermata la sanzione da 600mila euro inflitta dall’Antitrust nell’aprile dello scorso anno a Sasi Spa, gestore del servizio idrico integrato nel territorio dell’ATO 6 Chietino, per una ...