Il Superbonus distrugge i conti pubblici | ancora paghiamo i danni grillini

(Di giovedì 28 settembre 2023) Hanno provato ad abolire la povertà. Non ci sono riusciti. E orail conto che hanno lasciato i. Quel «maledetto»110 condito dalla pletora di altre misure per rilanciare l'edilizia, e il Pil del Paese dopo la ferita inferta dal Covid, si è trasformato in un boomerang letale suidel 2023. Ieri il sigillo della catastrofe contabile lo ha messo il governo che, approvando la Nadef, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, ha dovuto inserire un deficit per l'anno in corso al 5,3% dal 4,3 stimato nel Def di aprile. Un punto secco in più determinato dallo sconto della cambiale lasciata da Conte e compagnia al Paese. Che significa ovviamente più debito caricato sulle famiglie e sulle imprese. Un effetto della decisione di Eurostat, l'istituto statistico europeo, che ha ...