“Il prof che non vede l’ora di dare un 4 ha un problema non risolto” Lo spot di Esselunga? “Mi è piaciuto e vi spiego perché” INTERVISTA ad Alberto Pellai

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Ilche nondiun 4 ha unnon”. E invece gli insegnanti come tutti gli educatori – aggiunge – devono avere quattro caratteristiche. “Devono essere appassionati, competenti, autorevoli, risolti”. L'articolo .

l’assistente materna. È questa la nuova figura a cui sta pensando il governo Meloni per aiutare le famiglie con neonati. E per istituirla ha ...

“Buongiorno, vorrei lavorare come Assistente materna “. Una dicitura mai sentita e mei vista fino ad oggi, ma dal 2024 sarà possibile inviare ...

La nuova stagione di Amici ha preso avvio domenica 24 settembre. Per comporre la nuova classe di allievi sono stati scelti 20 alunni, di cui 11, ...

Una Lettera inviata da Antonietta Tranchini alla redazione di Orizzonte Scuola – Sono una insegnante Precaria e scrivo dalla provincia di Nuoro in ...

... e la speciale partecipazione del. Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica 2021. L'... richiama ad Ascoli Piceno tantissimi operatori della protezione civile,trovano nel meeting dell'...La parola passerà quindi a Salvatore Camposeo -. Ord. Arboricoltura generale presso l'Università di Bariapprofondirà l'"Utilizzo di digestato in olivicoltura come fertilizzante organico". ...

Giacomo Poretti e il prof che applica la quantistica a Dio Avvenire

Continuano le proteste dei prof esclusi: scatta l'occupazione del ponteggio MilanoToday.it

Oggi l’umanità ha perso un grande uomo: il medico che ha fortemente voluta e realizzata la legge sulla vaccinazione obbligatoria dell’epatite B in Italia, anno 1965, e i programmi vaccinali per l’OMS, ...La seconda serata di Arena Suzuki si riconferma la grande festa di Amadeus con le migliori hit dagli anni ‘60 ai 2000. I Jalisse in avvicinamento a Sanremo, Alexia spettina tutti, Lorella Cuccarini è ...