Il primo FIFA che non si chiama FIFA

... è quello del marketing, della comunicazione, di posizionare EA Sports FC - e non più- come ... Nelcaso l'esperienza è molto più simile, con le dovute proporzioni, a un Football Manager: ...Fino al 2007 il Mondiale (che dal 2005 è passato alla) si è svolto sempre in Brasile. Ma la ...della Nazionale di "beach soccer" (55 gol in 48 partite) e poi anche commissario tecnico del...

È arrivato EA Sports FC 24. Il "nuovo FIFA" è molto simile al "vecchio ... DDay.it

EA Sports FC 24 arriva e i FIFA spariscono dalla circolazione Gamesurf

Già questo è uno dei primi punti a favore di FC ... FC 24 è un bel salto in avanti rispetto al suo predecessore (eccovi in corner la nostra recensione di Fifa 23). I dati volumetrici raccolti ...EA Sports FC 24 è chiamato a raccogliere la pesante eredità lasciata da un franchise importantissimo, ci sarà riuscito