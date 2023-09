Il piano dell’Ucraina | «Isolare la Crimea per sconfiggere la Russia»

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il consigliere di Zelensky Mikhailo Podolyak dice che l’Ucraina ha intenzione di prendere elaper vincere la guerra contro la. E spiega che la controffensiva sta avendo successo: «Abbiamo pianificato l’attacco in tre fasi. Distruggere i sistemi di comunicazione radio, elettronici e le antenne radar per aprire il cielo sul Mar Nero. E siamo ad un ottimo punto. La seconda fase è la distruzione della flotta russa sul Mar Nero o almeno il suo allontanamento dalla. E ci stiamo riuscendo. La terza fase sarà compromettere le loro infrastrutture logistiche al servizio dell’Armata: caserme, basi di raggruppamento, depositi di alimentari, carburante e munizioni, vie di trasporto compreso il ponte di Kerch. Per questo vedrete ancora un incremento dei nostri attacchi alla», ...