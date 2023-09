Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 29 settembre | tra Adelaide e Umberto torna finalmente il sereno

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il8 sta appassionando tantissimi telespettatori. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1. Gliinerenti alla puntata di venerdì 292023 fanno sapere che Marcello, dopo aver letto la lettera di Silvana, organizzerà un incontro con Matteo per fare chiarezza sul rapporto che li lega. Salvatore non crederà minimamente al fidanzamento tra Tullio ed Elvira, sull’argomento inizierà a nutrire dei forti dubbi anche Irene.cercheranno di mettere un punto alle loro incomprensioni. Diletta, dal canto suo, continuerà a trascorrere del tempo Vittorio Conti facendo ingelosire e non poco Matilde. Scopriamo insieme qualche anticipazione in più sulla nuova trama dello sceneggiato ambientato a Milano. Il ...