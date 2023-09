Il paradiso delle signore 8 | spoiler 28 09 | Marcello scopre la verità!

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 28 settembre 2023) Siamo qui per portarvi le anticipazioni della puntata de “Il8” in onda il 28 settembre 2023 alle 16:00 su Rai1. Le emozioni sono sempre dietro l’angolo e i nostri amati personaggi affrontano nuove sfide nelle loro vite. Il8: Flora commette un errore. Umberto furioso con Flora Nella prossima puntata, Umberto sarà furioso con Flora. La sua compagna si è lasciata sfuggire le confidenze di Adelaide, mettendo così la Contessa in una situazione difficile. Fiorenza non perderà l’occasione di attaccare Adelaide, e questo porterà Umberto a dare la colpa a Flora per la sua indiscrezione. La relazione tra i due sarà messa a dura prova da questo litigio.la verità su ...