Il Papu Gomez torna in Italia | giocherà per il Monza!

(Di giovedì 28 settembre 2023) Un’idea estiva mai concretizzata, infine realtà: il Monza chiude il colpo e si porta a casa il, svincolato dopo aver terminato la sua avventura con il Siviglia. Il giocatore argentinonel nostro campionato dopo aver vestito le maglie di Catania e Atalanta. Il ritorno delalL’infortunio di Caprari complica i piani del Monza di Palladino, che non ha perso tempo e con il mercato chiuso avrà la possibilità di tesserare lo svincolato Alejandro, per tutti i tifosi “il”. Caprari è alle prese con il crociato rotto e difficilmente lo rivedremo quest’anno in campo. Il, ricordato principalmente per la sua avventura all’Atalanta nell’inizio della nuova era dei bergamaschi, poi fu costretto ...

Il Papu torna in Lombardia e dopo l'esperienza all'Atalanta firma per i brianzoli un contratto valido fino al prossimo 30 giugno. Il grave infortunio occorso a Caprari, che si è lesionato il crociato. In questi minuti, infatti, Adriano Galliani ha chiuso per l'arrivo di Alejandro Gomez al Monza. Il Papu, 36 anni il prossimo febbraio, lo scorso 1 settembre ha rescisso il contratto con il Siviglia.

E questa volta, per citare Palladino proprio dopo Monza-Bologna, «il Condor ha piazzato il colpo». Il Condor è Galliani; il colpo è il Papu Gomez, che dopo l’esperienza con il Siviglia era rimasto ...Al termine del match, però, Raffaele Palladino conferma la tanto attesa notizia di mercato: "Sì, Papu Gomez lo seguivamo da tanto tempo. È stato il colpo del Condor inaspettato. Ci darà una grande ...