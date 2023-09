(Di giovedì 28 settembre 2023) Ancora una visita adiFrancesco: oggi pomeriggio ha lasciato il Vaticano per recarsi a, il quartiere di Roma di, la 17enne uccisa in modo brutale da quello che ...

Come ogni domenica Papa Francesco ha terminato l'Angelus di mezzogiorno recitato dal suo studio nel Palazzo Apostolico, ha fatto ritorno a Santa ...

Come ogni domenica Papa Francesco ha terminato l'Angelus di mezzogiorno recitato dal suo studio nel Palazzo Apostolico, ha fatto ritorno a Santa ...

(Adnkronos) – Visita a sorpresa di Papa Francesco alla camera ardente allestita in Senato per il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio ...

'Questo pomeriggio, poco dopo le 16,Francesco si è diretto alla Parrocchia di Santa Maria della Salute a Primavalle, dove è stato accolto dal Vicegerente per la Diocesi di Roma, dal Parroco e ...Ancora una visita adiFrancesco: oggi pomeriggio ha lasciato il Vaticano per recarsi a Primavalle, il quartiere di Roma di Michelle Causo, la 17enne uccisa in modo brutale da quello che riteneva un amico, ...

Visita a sorpresa di Papa Francesco a Primavalle Sky Tg24

Il Papa a sorpresa nella Primavalle di Michelle Causo - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Questo pomeriggio, poco dopo le 16, c’è stata una visita a sorpresa di Papa Francesco alla Parrocchia di Santa Maria della Salute nel quartiere romano di Primavalle, dove è stato accolto dal ...Ancora una visita a sorpresa di Papa Francesco: nel pomeriggio ha lasciato il Vaticano per recarsi a Primavalle, il quartiere di Roma di Michelle Causo, la 17enne uccisa in modo brutale da quello che ...