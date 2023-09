Il Papa a sorpresa a Primavalle

Leggi su agi

(Di giovedì 28 settembre 2023) AGI -Francesco, a, si è recato nel pomeriggio a. Il Pontefice, a quanto si apprende, ha incontrato privatamente i sacerdoti del quartiere. "Questo pomeriggio, poco dopo le 16,Francesco si è diretto alla Parrocchia di Santa Maria della Salute a, dove è stato accolto dal Vicegerente per la Diocesi di Roma, dal Parroco e dal Vice Parroco, per avere uno scambio con i circa 35 preti del territorio della prefettura. Al termine, poco dopo le 18, ha fatto rientro in Vaticano", ha confermato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni. "È stato un confronto fraterno all'insegna del dialogo", ha dichiarato monsignor Reina, precisando che i temi affrontati hanno riguardato le sfide pastorali in riferimento anche alle problematiche del territorio. Una ...