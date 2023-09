Il Grifone stende la Roma | Gilardino mette k o Mou

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 28 settembre 2023) Genova – Non c’è luce in fondo al tunnel per la. La squadra di Josè Mourinho conferma il suo pessimo inizio di campionato e ne prende 4 dal Genoa a Marassi. Un risultato inaspettato e per certi versi clamoroso, con la squadra giallorossa costretta a subire la contestazione dal settore ospiti. Ed ora Mou, che appare cupo da settimane, non sembra più un intoccabile: i 5 punti in 6 partite, oltre che l’atteggiamento generale, impongono riflessioni importanti. In aggiornamento…(Foto: X @SerieA)