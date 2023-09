Il vino prodotto in Francia eccede quello venduto. La sovraproduzione è causata da molteplici fattori, inclusi i cambiamenti delle abitudini dei ...

Mentre fatica a trovare coperture per la prossima manovra, il governo dà via libera al previsto investimento con “un importo massimo da 2,2 ...

Per il 2024 ilsta pensando di stanziare una cifra compresa tra i 100 e i 150 milioni di euro. Si tratta di un servizio che dovrebbe porre rimedio alla cronica mancanza di consultori ...Ora il decreto, puntualizzano fonti di, corregge quell'anomalia garantendo "a tutte le ... Più risorse per Polizia e Vigili del Fuoco Il provvedimento5 milioni di euro per il 2023 e 20 ...

Il governo stanzia 7 milioni per una frana nel Messinese RaiNews

Il governo stanzia due milioni di euro per scuole sicure. Piantedosi: “Obiettivo di proteggere i ragazzi dalla piaga della droga in una fase cruciale della crescita” Orizzonte Scuola

1' di lettura 28/09/2023 - La Giunta comunale ha approvato nell’ultima riunione una misura aggiuntiva di sostegno economico straordinario in favore dei cittadini residenti, pensata per contrastare i r ...Nasce una nuova figura, l’assistente materna, che accompagnerà le neomamme nei primi sei mesi di vita del bambino, aiutandole a sentirsi meno sole nell’affrontare le problematiche che la nascita di un ...