Il giorno sbagliato | una storia vera ha ispirato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ildel 2020, non èa una; la sceneggiatura, firmata da Carl Ellsworth, racconta una vicenda completamente inventata. La premessa del, che racconta la furia omicida di un uomo comune nei confronti di una donna, rea di aver suonato il proprio clacson con violenza, nella sua direzione, potrebbe però essere considerata verosimile, nella quotidianità odierna, come afferma lo stesso Borte in un’intervista a Screenrant: “In un certo senso, ilriflette molto quello che sta succedendo nel mondo in questo periodo”: diretto da Derrick Borte, con Russell Crowe e Caren Pistorius, La pellicola, prodotta dalla casa di produzione indipendente Solstice Studios, infatti, è uscita nei cinema statunitensi in piena ...