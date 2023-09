Il giorno sbagliato è tratto da una storia vera?

Leggi su screenworld

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il, film del 2020, non èda unama racconta molto del mondo di oggi, mostrando personaggi al limite dello stress e traendo ispirazione dall’aggressività quotidiana, unita alla rabbia che le persone possono provare, anche mentre guidano. Il film è un’opera di finzione che racconta ladi una giovane donna che viene inseguita da uno sconosciuto. Nel film Russell Crowe è Tom, un uomo che si dimostra davvero uno psicopatico quando una donna di nome Rachel non si scusa con lui subito dopo un litigio causato da un semaforo verde. Un evento che succede tante volte nel quotidiano e che qui si trasforma in un incubo. Quello che fa parte della finzione è l’inseguimento che scaturisce il gesto. Dopo aver suonato il clacson al pick-up di Tom che le blocca ...