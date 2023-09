Il Genoa travolge la Roma A Marassi è 4-1

Leggi su agi

(Di giovedì 28 settembre 2023) AGI - Ilcontinua a stupire contro le grandi e, dopo la vittoria con la Lazio e il pareggio con il Napoli, batte anche lanel posticipo del turno infrasettimanale della sesta giornata di Serie A. Afinisce a sorpresa 4-1 per il Grifone grazie alle reti di Gudmunsson al quinto, Retegui al 45mo, Thorsby al 74mo e Messias all'81mo, mentre ai capitolini serve a poco il momentaneo pareggio di Cristante al 22mo. La squadra di Gilardino sale così a 7 punti in classifica, mentre gli uomini di Mourinho, ancora una volta negativi e al terzo ko in sei gare, sono costretti a restare inchiodati a quota 5. Passano appena cinque minuti dal fischio d'inizio e i rossoblu sbloccano subito il risultato con Gudmunsson, che riceve da Strootman dopo una palla recuperata sulla trequarti e indovina il mancino dal limite che vale l'1-0. Gli ...