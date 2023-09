Il gatto è troppo aggressivo | i postini in rivolta | “Potenziale sospensione delle consegne al vostro indirizzo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Ilnon vuole che il mondo intero lo ami, ma solo quelli che lui ha scelto di amare”, così Helen Thompson. E il micio di Tamworth – in Inghilterra – il suo amore lo ha destinato alla sua cassetta della posta. La Royal Mail, servizio di poste britannico, ha inviato una missiva a Lee Haynes e Jo Woodley (padroni delin questione), intitolata: “al”. Il motivoIl felino in causa è accusato di aggredire i, rendendogli il lavoro difficile. Sembrerà un’esagerazione ma l’animale si dimostra spietato ogni volta che provano ad avvicinarsi alla casella postale dell’abitazione. L’atteggiamento da predatore sta complicando e non poco il mestiere dei portalettere che, solo al ...