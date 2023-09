++ Il gas sopra i 40 euro | mercato volatile aspettando l' inverno

STANGATA Bollette Luce e Gas : +12% e +9%. L'Arera Avverte : Prezzi Ancora Sopra il 2019 Roma - L'Autorità di regolazione di energia, acqua e rifiuti (Arera) ha annunciato nuovi rincari sulle Bollette della Luce e del gas per l'ultimo ...

Petrolio verso i 100 dollari e gas sopra i 40 euro - la presa a tenaglia sulle tasche di famiglie e (alcune) aziende italiane È una specie di presa a tenaglia quella che si sta verificando in queste settimane sui costi energetici. Da un lato il Petrolio mette nel mirino ...

Carburanti - benzina self poco sopra 2 euro - litro e gasolio sopra 1 - 94 Quotazioni dei prodotti raffinati ancora in calo per la benzina e in lieve aumento per il gasolio. Brent sempre a 94 dollari. La media nazionale dei ...

Ultime Notizie – Benzina prezzo oggi sopra i 2 euro in self - gasolio al massimo del 2023 Caro Benzina: il prezzo oggi in self service in Italia supera quota 2 euro/litro in media nazionale. Il gasolio è al massimo del 2023, nonostante ...

Caro benzina - prezzo self sopra i 2 euro. Gasolio ai massimi del 2023 Roma, 18 set. (Adnkronos) - Caro benzina: il prezzo oggi in self service in Italia supera quota 2 euro/litro in media nazionale. Il Gasolio è al ...