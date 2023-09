A pesare sui mercati ci sono anche i prezzi del petrolio , aumentati del 30% da giugno e che viaggiano verso i 100 dollari al barile, con iWti che oggi in Asia sono saliti sopra 95 ...gas trattano al rialzo, il Ttf sale in avvio di seduta dello 0,77% a 39,6 euro al Megawattora. . 28 settembre 2023

Andamento Future sul Petrolio del 26/09/2023, ore 09:00 LA STAMPA Finanza

Il future sul gas scambiato a 39 euro al Megawattora Tiscali Notizie

Adesso siamo consapevoli della difficoltà politica nella quale si trova FdI sul destino delle ex scuole elementari, anche per una serie di cose non vere, ormai venute a galla, dette alla popolazione; ...I contratti sull'Eurostoxx 50 sono in frazionale rialzo dello 0,04% mentre quelli sul Ftse Mib dello 0,05%. La seduta sara' ricca di spunti macro che potranno dare il tono alla giornata: in Europa da ...