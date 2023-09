Il culto di Fides stabilito da Numa Pompilio | la dea dell’antica virtù della lealtà e della fedeltà

Abuja (Agenzia) - Il governo dello Stato di Ogun, nel sud - ovest della Nigeria, istituirà un tribunale ... Stanno emergendo sempre più gruppi die la maggior parte, se non tutti, sono ...... soprattutto ai più poveri": è quanto racconta all'Agenziamons. Joseph Bui Cong Trac, ... in quanto in Vietnam possiamo celebrare liturgie nei nostri luoghi di, non fuori di essi. Ma, ...

AFRICA/NIGERIA - Nuove misure contro le sette criminali che ... Fides

ASIA/MONGOLIA - «Radicarsi per fiorire». La fede, le opere, i giorni ... Fides

Abuja (Agenzia Fides) - Il governo dello Stato di Ogun, nel sud-ovest della Nigeria, istituirà un tribunale speciale per giudicare i casi legati alle cosiddette confraternite o sette. Verrà inoltre is ...Ho Chi Minh Ville (Agenzia Fides)- "L'Evangelii Gaudium è un documento fondamentale per la Chiesa universale e lo è anche per la Chiesa in Vietnam. E' stato ben presto tradotto in lingua vietnamita e ...