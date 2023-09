Il calcio d'Arabia non decolla proprio. Ma per bin Salman restano miliardi ben spesi

(Di giovedì 28 settembre 2023) Benzema, CR7, Neymar e tanti fenomeni, ma l'appeal della Saudi League è ancora rasoterra. Lo dimostrano i dati sul pubblico negli stadi e gli ascolti all'estero. Per la monarchia, però, è un investimento sulla reputazione (pessima) del Regno nel mondo. Per cui non finirà qui

"Posso assicurare che il calcio in Arabia saudita è lo stesso. La palla è rotonda , abbiamo dei pali". Neymar ha voluto...

Calciomercato , Luiz Adriano potrebbe lasciare l’Internacional per sbarcare anche lui nella Saudi Pro League Il Calciomercato , nonostante la ...

Dunque la Figc è intenzionata a far causa all'ex ct dopo le dimissioni via pec dello scorso 13 agosto presentate dall'attuale commissario tecnico dell'Saudita . Gravina ha poi aggiunto di ......ostaggio delle sirene arabe forte dei 100 milioni promessi per allenare la nazionale dell'...ognuno aveva un'interpretazione diversa del brutto pasticciaccio estivo che aveva sconvolto il...

Lingard sempre più verso l'Arabia: l'attaccante si allena con l'Al-Ettifaq di Steven Gerrard TUTTO mercato WEB

"L'Arabia Saudita si sta comprando il calcio", "L'Arabia Saudita ha avviato un progetto gigantesco per poter dominare il calcio", erano solo alcuni esempi di articoli che durante l'estate descrivevano ...La Figc ha avviato l'iter per valutare quali margini legali ci siano per fare causa a Roberto Mancini, attuale commissario tecnico dell'Arabia Saudita. A dichiararlo è stato il presidente federale ...