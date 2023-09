Il biglietto lasciato in cucina da Martino Benzi | il 66enne che ha sterminato la famiglia L’ipotesi di un investimento sbagliato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 settembre 2023) In uninha espresso dispiacere per il gesto, ma non ha chiarito i motivi del triplice omicidio: quello della moglie, del figlio e della suocera., ingegnere di 66 anni, ha ucciso le tre vittime a coltellate, sferrando loro uno o più colpi alla gola. Prima la moglie, Monica Berta, 55 anni, forse mentre faceva colazione. Poi il figlio Matteo, 17 anni, che probabilmente era ancora a letto o da poco si era svegliato. E poi la suocera, Carla Schiffo, un’anziana di 78 anni ricoverata in una Rsa, doveè andato appositamente. Infine, ha ucciso sé stesso, nel cortile della casa di riposo, l’Istituto Divina Provvidenza di Alessandria. I carabinieri, guidati dal comandante della compagnia di Alessandria Davide Sessa, attendono i rilievi della ...