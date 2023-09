Il Barcellona rischia di sparire | va a processo per corruzione arbitrale ed è sull’orlo bancarotta Il Telegraph

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ildi. Lo scrive chiaramente il. Lo scrive nel giorno in cui è ufficiale che il club catalano va aper l’accusa diche sarebbe stata perpetrata dal 2001 al 2018. Il giudice Aguirre Lopez ha dato il via libera al. E un’eventuale condanna potrebbe creare un nefasto effetto domino, come scrive il quotidiano inglese. Ilpotrebbe albannato dal calcio, in un momento in cui le finanze sono più precarie e il Camp Nou è stato demolito. Il giudice Joaquim Aguirre Lopez ha stabilito che si andrà aper i 7,7 milioni di euro versati all’ex arbitro Negreira tra il 2001 e il 2018, per quelli che il club sostiene ...

Dani Alves è stato rinviato a giudizio e verrà processato a Barcellona per il reato di Violenza sessuale , per i fatti avvenuti il 30 dicembre 2022 ...

Il Barcellona perde per infortunio Pedri , che ha subito una lesione al quadricipite destro e anche se il club non specifica i tempi di recupero ...

Insomma, ildelle sanzioni maggiori rispetto al passato, anche se per ora non sono previsti arresti. Ad essere sotto indagine, però non sono solamente Negreida e il club catalano, ...Alle volte peró, la passione travolgentedi fare dei guai irrisolvibili.,, MARIO FERNANDEZ -... diventato leggendario per aver parato quattro rigori alnella finale di Coppa dei ...

Caso Negreira, il Barcellona accusato di corruzione - Sportmediaset Sport Mediaset

"Il Barcellona ha corrotto gli arbitri per 17 anni": l'accusa pesantissima Tuttosport

Terremoto in Liga. Nella mattinata del 28 settembre la polizia spagnola ha fatto irruzione negli uffici della Federcalcio spagnola alla ricerca di indizi sul "caso Negreira", ...Il Barcellona è finito nella bufera per una pesante accusa di corruzione: Perquisita questa mattina la sede del CTA per il "caso Negreira".