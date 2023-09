“Il bacio con Grecia” Sorpresa al Grande Fratello tra i due concorrenti | il pubblico vede e scopre tutto

(Di giovedì 28 settembre 2023) Boom al, a poche ore dalla nuova puntata in diretta del 28 settembre. Untra dueha catalizzato l’attenzione del, che ovviamente ha iniziato subito a commentare sul web. Diffuse anche le immagini del momento intimo tra i gieffini, ma poco dopo si è scoperto cosa è successo realmente. E ciò che i telespettatori stavano pensando è stato immediatamente smentito da una spiegazione ufficiale. Nella casa delc’è però stato questotra i due, che in più di un’occasione hanno poggiato le labbra l’una sull’altra, generando entusiasmo negli altri coinquilini.è successo precisamente all’interno del tugurio, infatti ricordiamo che dalla scorsa ...

A mesi di distanza dal bacio in discoteca con una ragazza che non era Giorgia Solei, Damiano David denuncerà chi ha diffuso il video L'articolo ...

Anche le Grandi dive possono essere fan sfegatate e, come tutte noi altre, nutrire una passione particolare per un volto visto in tv. Serena Grandi ...

Una letterale mani e poi unindirizzato alla tribuna. La destinataria di quel gesto è la sua dolce metà, Nitsa Tavadze , e Kvarale mani indica un sillaba ...a a a 'Non capisco come possa venire in mente di riprendermi mentreuna ragazza e poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle ...in rete dove limona in discoteca...

La F1 si accende con un bacio: il trofeo del Giappone ha un "segreto piccante" Corriere dello Sport

F1 | In Giappone la premiazione con il nuovo trofeo a LED attivato ... F1inGenerale

Kvicha ha spento, così, anche le voci estive che lo volevano con il mal di pancia, che in realtà, forse, era soltanto mal di gol. Un bacio che darà fastidio a chi lo voleva lontano dal Golfo. La rete ...Avevo Wally e quando tornavo a casa e stavo con lui, andava tutto bene ... significa che si aspetta un bacio. Ha un carattere dolcissimo». Allo stadio difficilmente avrebbero gradito la sua presenza.