Il 28 settembre del 1991 | moriva Miles Davis…

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 28 settembre 2023) Il 28, all’età di 65 anniDavis, dopo una vita di eccessi,per un attacco di polmonite in un ospedale californiano a Santa Monica, poco dopo il suo ultimo concerto all’Hollywood Bowl. Le ultime live performance italiane del trombettista risultano datate 23 luglioallo Stadio Olimpico di Roma e 24 luglio in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. L’ultima partecipazione di Davis a Umbria Jazz risale al luglio del 1989 con un memorabile concerto ai Giardini del Frontone. // di Irma Sanders // «: SKETCHES OF JAZZ». UN DAVIS COSÌ NON VE L’HANNO MAI RACCONTATO Dotato di una genialità contraddittoria e trasversale,Davis appare come un personaggio mai del tutto risolto e completamente raccontato; una sorta di libro mai ...