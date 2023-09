Il 28 settembre 2003 ci fu il più grande blackout elettrico della storia d' Italia

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 28 settembre 2023) Vent’anni fa, alle ore 3:30 del 28, si verificò il piùd'. Un incubo che passò quasi inosservato in Val d’Aosta, ma che si protrasse per quasi un giorno nell’meridionale. Solo una regione ne restò fuori: la Sardegna che, dotata di una rete elettrica propria, non venne coinvolta nel black out generalizzato. E poi ci furono delle zone qua e là, tipo Foggia e Siracusa, che continuarono a ricevere energia senza che nessuno sapesse spiegarsi il perché. Solo dopo 22 ore si riaccesero la prime luci. La causa scatenante era stata la caduta di un albero su un tralicciolinea ad alta tensione con la Svizzera. "L'effetto domino fu causato da una serie di guasti verso la Svizzera, poi verso la Francia e ...