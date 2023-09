Il 2023 è l’anno dell’indaco | ce lo dicono Annalisa e Emma

Leggi su biccy

(Di giovedì 28 settembre 2023) Ildel colore indaco e no, questo non è certo un articolo che parla di moda, non sarebbe il luogo adatto. A dircelo sono stateScarrone edMarrone, note ai più semplicemente con i loro nomi di battesimo. Quello è uno dei colori dello spettro percepibile dall’occhio umano che è compreso tra il blu e il violetto ed è classificato come un colore freddo. Ma perché ve ne parlo? Perché nei prossimi giorni usciranno due canzoni che avranno come titolo proprio il colore. La cantante di Mon Amour, nell’album E Poi Siamo Finiti Nel Vortice che uscirà domani, chiude con il brano Indaco Violento., invece, nel nuovo album Souvenir che uscirà il prossimo 13 ottobre, canterà Indaco. Che avrà mai questo colore di tanto speciale da essere finito addirittura nelle tracklist di due album ...