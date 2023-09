Identità e territorio | la DelFes Avellino svela le nuove maglie

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ASD Del Fesha comunicato la partnership con Magma Sport per l’annata agonistico 2023/2024. Il brand irpino sarà lo sponsor tecnico della società avellinese, che rappresenterà la città nel campionato di Serie B Nazionale della LNP. La società intende ringraziare l’azienda Magma Sport e la famiglia Sole per aver creduto in questa proficua collaborazione. Quest’anno la maglia dellapresenta una novità, la società del presidente GennaroCanonico ha inteso abbracciare l’iniziativa di Felice De Dominicis, titolare dell’azienda Fontanarosa Pietra, realizzando divise uniche nel proprio genere. E’ stato infatti disegnato un completo che riporta sullo sfondo l’onice di Gesualdo ed un altro completo sulla base della pietra bianca di Fontanarosa dalle sembianze biancoverdi. L’idea nata dal De Dominicis è stata ...