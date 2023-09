I terremoti quotidiani a Napoli | lo sciame sismico dei Campi Flegrei | l’eruzione del supervulcano e la minaccia a «un’intera società»

Leggi su open.online

(Di giovedì 28 settembre 2023) Lodeisembra aver concesso una tregua. Stanotte, 28 settembre, nessuna scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Quella di ieri invece, di magnitudo 4.2, è stata la più forte degli ultimi 40 anni. E sempre l’Ingv ha fatto sapere che il terreno in zona ormai si alza di un centimetro e mezzo al mese. Nell’ultima settimana iregistrati sono stati 250. Il presidente dell’istituto Carlo Doglioni ha spiegato che «possiamo aspettarci ancora nuovi eventi e anche una crescita in termine di magnitudo. Istanno, infatti, aumentando sia in termini di energia che di numero». Ma gli esperti sono divisi sui rischi per i residenti. Mentre il vulcanologo Giuseppe De Natale propone ...