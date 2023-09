I teppistelli | il rusco e le patologie della psiche collettiva di Bologna

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 28 settembre 2023) Questo non è un articolo, perché se fosse un articolo sarebbe il quattrocentesimo articolo su comesia una città governata da un paio di, il cui incastro origina un pensiero magico per cui gente che abita in un posto gestito come Beirut è convinta di vivere sotto Lorenzo il Magnifico. Questo, poiché sappiamo tutti che io non sono per niente ripetitiva, non è il mio quattrocentesimo articolo sulla spazzatura (in bolognese:) locale come metafora di un po’ tutto. Questo è un verbale. Pare che aci siano le baby gang, come le chiamano quelli che hanno fatto inglese alle medie. I loro genitori, che avevano ancora abbastanza confidenza con l’italiano da mescolarlo coi gerghi locali invece che col doppiaggese, avrebbero ...