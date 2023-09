I mercati tiepidi davanti alla Nadef (anche le lo spread cresce ancora)

Leggi su panorama

(Di giovedì 28 settembre 2023) “Non mi preoccupa l’Ue ma i”. Queste le parole del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dette una settimana prima dell’approvazione da parte del Cdm della Nota di aggiornamento al Def. Affermazione che sottende un problema di non facile gestione: da chi, il governo, vuole la fiducia? Dal suo elettorato? dall’Ue? O dai? Laapprovata ieri lascia poco spazio all’immaginazione. La fiducia che in questo momento si ricerca è quella dell’Ue, per evitare procedure di infrazione ed essere bacchettata. Il problema è che però seguendo le strette regole europee l’Italia fatica are. Il documento ha infatti previsto un indebitamento netto in salita al 5,3%, con un aumento dello 0,9% a causa dei bonus edilizi per il 2023 e una crescita economica più debole del previsto per quest’anno (+0,8%) e il ...