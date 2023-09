I mercati non bocciano per ora la manovrina Meloni I future di Piazza Affari lievemente positivi | +0 | 3%

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 28 settembre 2023) La manovra targatasembra non agitare troppo ieuropei. Chi si aspettava uno tsunami in Borsa dopo l'approvazione di misure in deficit e con ben poca spinta propulsiva rimane per ora deluso. Secondo le previsioni si preannuncia infatti un avvio in rialzo per le Borse europee, che tentano il rimbalzo dopo la chiusura negativa di ieri sulla scia dei timori di un prolungato periodo di tassi d'interesse elevati che potrebbe avere un pesante impatto sull'economia globale.viene data in crescita dello 0,3%, mentre L'EuroStoxx 50 guadagna lo 0,26%, mentre isull'indice Ftse 100 di Londra salgono dello 0,32% e quelli sul Dax di Francoforte dello 0,22%. Segui sutaliani.it