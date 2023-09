I Grandi Maestri Disney | disponbile la nuova collana

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 28 settembre 2023) Dal 28 settembre l’uscita del primo volume delladedicata ai più importanti autori del fumetto, il primo è per Romano Scarpa Sono tanti gli artisti che hanno contribuito alla crescita e al successo dei più amati personaggi del mondo, ciascuno con il proprio tratto distintivo che li ha resi unici ed inimitabili. Per celebrarli al meglio, Panini Comics presenta lache debutta in fumetteria, libreria e su Panini.it a partire da giovedì 28 settembre, con il primo numero dedicato a Romano Scarpa,ssimo autore veneziano. Disegnatore, sceneggiatore e animatore, Scarpa trae ispirazione dai piùartisti americani come Bill Walsh, Merrill de Maris, Carl ...