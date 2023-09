I genitori della celebre cantante italiana

Sugli indumenti, gli accessori che indossava, sotto le unghie. Non è stata trovata traccia del Dna dei cinque imputati per l’omicidio di Saman ...

Esselunga coglie nel segno e torna a far parlare di sé. Lo spot in onda dal lunedì ha subito diviso i social tra favorevoli e contrari, tra chi ...

Lo spotcatena di supermercati Esselunga, che ha come protagonista una bambina figlia diseparati, sta imperversando sui media non senza polemiche. Nella pubblicità si vedono una mamma e una ......comunicare ai due istituti comprensivi la necessità di far slittare di una settimana l'inizio... Il passaggio al nuovo software garantisce uno sgravio aiche non dovranno più disdire il ...

Esselunga e lo spot sui figli di genitori separati: la “pesca” fa discutere Italia a Tavola

La Pesca, lo spot di Esselunga che sta facendo discutere (e che piace a Meloni). VIDEO Sky Tg24

Un minuto dopo di lei in caserma arrivarono, con i genitori, le due cuginette violentate al Parco Verde. «Gli adulti ci hanno spiegato il motivo per il quale erano venuti da noi, ma era chiaro che non ...Roma, 28 set. (askanews) – “Avevamo ragione noi: ripugnava al senso comune di giustizia che il processo per il sequestro le torture e l’uccisione di Giulio non potesse essere celebrato a causa dell’os ...