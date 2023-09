“I bambini adottati possono avere rapporti con la famiglia d’origine | non serve sempre la cancellazione del passato”

(Di giovedì 28 settembre 2023) Non ènecessario cancellare anche ilpiù “doloroso” e “complesso” nella vita di un bambino adottato. Se di quelfanno parte anche componenti delladi origine “che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita”. La Corte Costituzionale con la sentenza n° 183, redatta dalla giudice Emanuela Navarretta, inciderà profondamente sull’istituto dell’adozione piena in Italia: una norma che hacomportato la definitiva interruzione deigiuridici di fatto con ladi origine. È stato stabilito che questa norma non impedisce al giudice di prevedere, “nel preminente interesse del minore”, che vengano mantenute talune relazioni socio-affettive con componenti della...

... casi di conversioni religiose ditribali trasformati in pastori,orfanisolo in famiglie cristiane'. A giugno l'Alta Corte del Madhya Pradesh aveva concesso la ...... Lisa e Monika - furono portati "in superficie" con uno stratagemma elegalmente da Josef ... con una lettera in cui specificava che la setta rifiutava i. Naturalmente era solo uno dei ...

“I bambini adottati possono avere rapporti con la famiglia d’origine, non serve sempre la… Il Fatto Quotidiano

'Bonus nascita' Cavazzo Carnico, mille euro per i bambini nati o ... UDINE.news

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Un bambino, per la legge, non può avere due mamme ... "La decisione della Corte d’Appello non sembra essere stata adottata a tutela dell’interesse dei minori, anzi sembrerebbe una decisione che ...