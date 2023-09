Hop | la fisica a portata di studenti Il laboratorio di Cern-Fondazione Agnelli

Le scienze, la fisica in particolare, si possono imparare divertendosi, attraverso attività pratiche ed esperimenti da fare in classe, anche senza un ...

'Il progetto offre agli studenti la possibilità straordinaria di imparare la fisica in modo semplice, divertente e affascinante, usando lo stesso metodo degli scienziati nelle loro ricerche'.

Avvicinarsi alle Stem sarà più facile e divertente per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Parte il progetto di innovazione didattica HOP, promosso dal Cern di Ginevra, dalla Fondazio ...Il corso di formazione per i docenti, gratuito come il materiale che sarà inviato alle scuole, a Bologna e a Ferrara: ecco come iscriversi ...