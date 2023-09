Hockey ghiaccio | Alps League 2023-2024 | vincono Renon | Merano | Fassa e Vipiteno

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 settembre 2023) Serata ricchissima di partite per quanto riguarda la. Il campionato trans-nazionale, infatti, proponeva sei match con sei squadre italiane impegnate sul. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo nella serata di AHL. I Rittner Buam non lasciano scampo in casa all’EC Kitzbuehel e4-1 con le reti di Fink (6:51), Kostner (32:31), arriva poi il 3-0 di Insam (42:37) e il 4-1 di Fink al 56:47 dopo la rete di Urbanek (54:46). Gli Unterland Cavaliers cadono 4-3 dopo shoot-out contro gli Steel Wings Linz. Vantaggio di Markkula dopo 4:07, quindi pareggio degli austriaci con Persson (5:55). Linz passa in vantaggio con Theirich al 14:37, ma gli altoatesini pareggiano sul 2-2 con Käyrä al 27:29, ma di nuovo Linz avanti ...